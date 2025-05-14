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Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı Düzenlenecek

Bitlis'te Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı Düzenlenecek
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Bitlis'te 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı' ile gençler teknoloji, bilim, sanat ve kültür alanlarında etkinliklere katılacak. Festivalde 60 çadırda çeşitli atölye çalışmaları ve 120 yayınevinin katılımıyla kitap fuarı düzenlenecek.

Bitlis'te 19-21 Mayıs'ta "Bitlis Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı" düzenlenecek.

Valilikte il protokolü ve kurum müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ahmet Karakaya, havanın ısınmasıyla faaliyet planlaması yaptıklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanacağını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Bayram törenine ek olarak bir gençlik festivali ile il merkezi ve bütün ilçelerimizdeki gençlerimizin teknolojiyle, bilimle, sanatla, kültürle hemhal olacakları, o konuda ilgilerini cezbedecek birtakım faaliyetler planladık. Bitlis Gençlik Festivali'miz 19-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 60 çadırda 3D yazıcılar, robotik kodlamalar, dene-yap atölyeleri, insansız denizaltı gibi AFAD'ın, emniyetin, jandarmanın çeşitli etkinlik tırları, simülasyon tırları yer alacak. Bütün gençlerimizi ve ilgilileri buraya bekliyoruz."

Festival kapsamında düzenlenecek kitap fuarından da söz eden Karakaya, 120 civarında yayınevinin yer alacağı fuara 100'ün üzerinde yazarın katılacağını ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Ergin Güven ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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