Bitlis'te Çocuklar için Yaz Okulu Projesi Başlatıldı

Bitlis'te Çocuklar için Yaz Okulu Projesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Belediyesi, Yeşilay iş birliğiyle Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik bir yaz okulu projesi hayata geçirdi. Proje kapsamında, çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri amaçlandı. Sinema salonu yeniden açıldı ve sinema ile animasyon gösterimleri düzenleniyor.

Bitlis Belediyesi tarafından, Yeşilay iş birliğiyle Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik yaz okulu projesi başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların yaz tatilinde güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda hayata geçirilen proje ile Kadın Yaşam Merkezindeki sinema salonu yeniden hizmete açıldı, çocuklara yönelik sinema ve animasyon gösterimleri yapıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projeyle çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Tanğlay, "Sinema salonumuzu yeniden hizmete açtık. Çocuklarımız için sinema ve animasyon gösterimleri düzenleniyor. Ayrıca spor ve eğitici faaliyetlerle çocuklarımızın sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Yaz okulunun çocukların gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirten Tanğlay, benzer projelerin yıl boyunca sürdürülebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Yunus Emre Vakfı'ndaki milyonluk vurgun soruşturmasında eski başkan gözaltına alındı

Milyonluk vurgunla suçlanan vakıf başkanı havalimanında yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı

'Su Şehri' olarak bilinen büyükşehrimizin 50 günlük suyu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.