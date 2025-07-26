Bitlis'te 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı Yapıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında "İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan Polis Kampı'nda düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi bütçesiyle sürdürülen yatırım projeleri ile Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi kapsamında tamamlanan ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında hayata geçirilmesi öngörülen yatırımların da değerlendirildiği toplantıda, yatırımların daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına yönelik kararlar alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, kaymakamlar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve bazı kurum müdürleri katıldı.