BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Haberler

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BİTLİS'TE 15 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 42 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS'te jandarma ekiplerinin takibe alarak durdurduğu 15 kişilik minibüste 42 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin takibe alarak durdurduğu 15 kişilik minibüste 42 Afganistanlı düzensiz göçmen yakalanırken, araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde takibe aldıkları bir minibüsü Ölek mevkiindeki arama kontrol noktasında durdurdu. Jandarma ekiplerinin durdurup arama yaptığı 15 kişilik minibüsten, yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü H.E., yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.E. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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