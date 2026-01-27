Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Akdoğan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akdoğan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Akdoğan, "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "kutlamalar", "Spor" kategorisinde de Esra Bilgin'in "Alperen" karelerine oy verdi.

Akdoğan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğraflarını oyladı.

Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansını tebrik eden Akdoğan, "Çok kaliteli fotoğraflardı. Seçerken zorlandık ancak oylarımızı kullandık. Her fotoğraf kendi özgünlüğü içinde derin anlamlar barındırıyordu. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.