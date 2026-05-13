Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da 'AVOD' hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen iki kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa dolandırıcılığı ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından işlem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından BİST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında 'piyasa dolandırıcılığı' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi. Suç delillerinin tespiti için şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
