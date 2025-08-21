Bisikletçiler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kalecik Kalesi'ne Pedal Çevirdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ardahan Temsilciliğine bağlı üyeler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında Kalecik Kalesi'ne pedal çevirdi.

Federasyonun Ardahan Temsilciliğine bağlı üyeler, Göle ilçesinde bir araya gelip Kalecik köyündeki tarihi Kalecik Kalesi'ne pedal çevirdi.

Doğanın sunduğu manzara eşliğinde Yiğitkonağı köyünde start veren 8 kişilik ekip, yaklaşık 70 kilometrelik mesafeyi Kalecik Kalesi'ne vararak tamamladı.

Federasyonun Ardahan Temsilcisi Muhammed Yıldırım, yaptığı açıklamada, etkinliği 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadim geçmişe sahip Kalecik Kalesi'nin bisikletçiler için güzel bir rota olduğunu, bisikletçi ve doğa severleri Ardahan'da davet eden Yıldırım, bu tarihi kaleyi turizme kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.