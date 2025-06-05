Bisiklet Sporunda Acı Kayb: Mustafa Ayyorkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bisiklet Sporunda Acı Kayb: Mustafa Ayyorkun Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun, İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla Çumra'da defnedildi.

İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun son yolculuğuna uğurlandı.

Ayyorkun'un cenazesi, cenaze namazının ardından Çumra ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenazeye genç sporcunun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Ayyorkun, Spor Toto Bisiklet Takımı adına İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Güncel
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