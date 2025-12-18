Haberler

BM: Dünya genelinde göç nedeniyle 304 milyon kişi doğdukları ülkelerin dışında yaşıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, göçmen sayısının sürekli arttığını ve göçün, insanların hayatlarına katkı sağladığını vurguladı. BM, daha güçlü göç sistemlerinin kurulması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütünden (IOM), "Bugün tahminen 304 milyon insan yani küresel nüfusun yaklaşık yüzde 4'ü, doğdukları ülkenin dışında yaşıyor. İnsanlar, iş, güvenlik, eğitim ve aile için göç ettikçe bu sayı sürekli artıyor." açıklamasında bulunuldu.

IOM'dan 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, göç, fırsat, insanlığın ilerlemesi ve ortak kalkınma öyküsü olarak nitelendirildi.

Hareket halindeki kişileri koruyan ve onları ağırlayan toplulukları destekleyen daha güçlü göç sistemleri çağrısına yer verilen açıklamada, "Her göçmen, umut, cesaret ve daha iyi bir yaşam arzusunun kişisel bir öyküsünü taşıyor. Sistemler, insanları yolculukları boyunca koruduğunda bu öyküler, güvenli bir şekilde gelişebilir. Bugün tahminen 304 milyon insan yani küresel nüfusun yaklaşık yüzde 4'ü, doğdukları ülkenin dışında yaşıyor. İnsanlar, iş, güvenlik, eğitim ve aile için göç ettikçe bu sayı sürekli artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Göçmenlerin, yaşadıkları ve çalıştıkları topluluklara birçok yönden katkıda bulunduğunun altı çizilen açıklamada, yerel ekonomileri güçlendiren beceriler getirdiklerine işaret edildi.

Göç, onurlu ve amaçlı şekilde yönetildiğinde herkesin yararına

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Göç, dünyanın her yerindeki ailelerin ve toplulukların yaşamlarına işlemiş durumda. Bu, cesaretin, kararlılığın ve bizi sınırlar ötesinde birbirimize bağlayan bağların öyküsüdür." ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve fırsat arayışıyla yola çıkan insanları koruyan adil ve kapsayıcı sistemler oluşturmak için küresel dayanışma çağrısında bulunan Pope, göçün, onurlu ve amaçlı şekilde yönetildiğinde herkesin yararına olacağının altını çizdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
