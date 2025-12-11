Haberler

Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Başbakan Abe Şinzo'nun suikastı sonrası gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya şubesi başkanı Tanaka Tomihiro, kiliseyle bağlantılı skandallar nedeniyle istifa etti. Tanaka, zarar görenleri işaret ederek ahlaki bir sorumlulukla hareket ettiğini belirtti.

Japonya'da, eski Başbakan Abe Şinzo suikastı sonrası gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin (FFWPU) Japonya şubesi başkanı Tanaka Tomihiro istifa etti.

Japonya'da 2012-2020 döneminde görev yapan ve "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe'nin Temmuz 2022'de suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Jiji ajansının haberine göre Tanaka, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında kiliseden "zarar gören kişileri" işaret ederek istifasını "ahlaki bir karar" olarak aldığını kaydetti.

"Bazı insanlara derin acı çektirdiğimiz gerçeğini hafife alamayız. Üzgünüm." ifadesini kullanan Tanaka, dini grup içinde, yeni bir liderlik için bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tanaka, kilisede "agresif bağış toplama uygulamalarının" mağdurlarının tazminat talepleri için komite kurulması sonrası FFWPU'nun Japonya'daki başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

Söz konusu görevde istifa kararının, geçen ay Tokyo Yüksek Mahkemesi'nin FFWPU aleyhinde verdiği fesih kararıyla ilgili duruşmaların sonuçlandırılması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, sorgusunda, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, Abe'nin dedesi ve 1957-60'ta Japonya Başbakanlığı yapan Nobusuke Kişi'nin kilisenin ülke içinde tanıtılmasını desteklediğini savunmuştu.

Öte yandan sanık Yamagami, sorgusunda, annesinin dini gruba bağış yaptığını ve bu bağışların ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

"Manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle kilisenin feshedilmesi için dava açılmıştı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Birleşme Kilisesi'nin aleyhine yürütülen soruşturma sonrası 2023'te yapılan tasfiye başvurusunu Mart 2025'te karara bağlamıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar verdi. Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını ve vergi muafiyet hakkını yitirirken, ülke içindeki faaliyetlerini ise sürdürebiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
FED'in faiz kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı

FED'in kararına altının ilk tepkisi: İşte gram ve çeyreğin fiyatı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title