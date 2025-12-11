Abe suikastıyla gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin Japonya'daki başkanı Tanaka istifa etti

Japonya'da, eski Başbakan Abe Şinzo suikastı sonrası gündeme gelen Birleşme Kilisesi'nin (FFWPU) Japonya şubesi başkanı Tanaka Tomihiro istifa etti.

Japonya'da 2012-2020 döneminde görev yapan ve "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe'nin Temmuz 2022'de suikast sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor.

Jiji ajansının haberine göre Tanaka, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında kiliseden "zarar gören kişileri" işaret ederek istifasını "ahlaki bir karar" olarak aldığını kaydetti.

"Bazı insanlara derin acı çektirdiğimiz gerçeğini hafife alamayız. Üzgünüm." ifadesini kullanan Tanaka, dini grup içinde, yeni bir liderlik için bir ortam oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tanaka, kilisede "agresif bağış toplama uygulamalarının" mağdurlarının tazminat talepleri için komite kurulması sonrası FFWPU'nun Japonya'daki başkanlığından istifa ettiğini bildirdi.

Söz konusu görevde istifa kararının, geçen ay Tokyo Yüksek Mahkemesi'nin FFWPU aleyhinde verdiği fesih kararıyla ilgili duruşmaların sonuçlandırılması sonrası gelmesi dikkati çekti.

Ne olmuştu?

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Yamagami Tetsuya, sorgusunda, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesaj yayımladığı gerekçesiyle Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, Abe'nin dedesi ve 1957-60'ta Japonya Başbakanlığı yapan Nobusuke Kişi'nin kilisenin ülke içinde tanıtılmasını desteklediğini savunmuştu.

Öte yandan sanık Yamagami, sorgusunda, annesinin dini gruba bağış yaptığını ve bu bağışların ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

"Manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle kilisenin feshedilmesi için dava açılmıştı.

Tokyo Bölge Mahkemesi, Birleşme Kilisesi'nin aleyhine yürütülen soruşturma sonrası 2023'te yapılan tasfiye başvurusunu Mart 2025'te karara bağlamıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar verdi. Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını ve vergi muafiyet hakkını yitirirken, ülke içindeki faaliyetlerini ise sürdürebiliyor.