Birleşik Kamu-İş Üyelerinden Toplu Sözleşme Talepleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, toplu sözleşme süreciyle ilgili taleplerini iletmek için genel merkez önünde açıklama yaptı. Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, mevcut Sendikalar Yasası'nın yetersiz olduğunu belirterek grev hakkı talep etti.

ANKARA'da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu üyeleri, 8'inci Dönem Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezi önünde açıklama yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezi önünde toplandı. Toplu sözleşmede uzlaşmaya varılamamasına tepki gösteren konfederasyon üyeleri, 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, daha sonra grup adına açıklamada bulundu. Yıldırım, '4188 sayılı Sendikalar Yasası'nın yetersiz olduğunu belirterek, memurlara grev hakkını vermeyen bir sendika yasasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldırım, "Biz hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadan bunu konuşuyoruz. Biz bir daha söylüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu ekmeği de kimsenin bizim elimizden alıp, kendi cebine aktarmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı

İnsanlık tarihinin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.