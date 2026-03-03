Haberler

Biri otizmli, 2 çocuğuyla eşinden kalan maaşla yaşamını sürdürmeye çalışıyor
Güncelleme:
ANTALYA'da 1'i otizmli 2 çocuğuyla yaşayan Berna Karataş (34), zor günler geçiriyor.

ANTALYA'da 1'i otizmli 2 çocuğuyla yaşayan Berna Karataş (34), zor günler geçiriyor. Otizmli oğlu nedeniyle çalışamayan Karataş, hayatını kaybeden eşinden kalan maaşla geçimini sağlamaya çalışıyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Berna Karataş, çocukları 8 yaşındaki Ertuğrul ve 6 yaşındaki Hafsa ile bir süre önce yeni bir eve taşındı. Otizmli oğluyla ilgilenmek zorunda olduğu için çalışamayan Karataş, koronavirüs sürecinde kaybettiği eşinden kalan maaş ve çocukları için bakım parasıyla hayatını idame ettiriyor. Havanın soğuması ile ısınmak için klima çalıştıran Karataş, önce 5 bin, ardından da 12 bin lira tutarında fatura geldiğini söyledi.

'KENDİM BAKMAK ZORUNDAYIM'

Yaşadığı zorlukları anlatan Berna Karataş, çocuklarının bakımı nedeniyle çalışamadığını söyledi. Karataş, "Çocuğum özel gereksinimli olduğu için kimseye bırakma şansım yok, kendim bakmak zorundayım. Rehabilitasyona götürüyorum, spora götürmem gerekiyor. Evde durduğu zaman hareketleri değişiyor. Bu nedenle çalışamıyorum. Babaları koronavirüsten ölmüştü. Onlardan aldığı aylıklar var ve bakım aylığıyla geçiniyorum. Ev, en üst katta olduğu için hiçbir şekilde ısınma şansım yok. Mecbur klima çalıştırmak zorundayım" dedi.

'EVDE MONTLA GEZİYORUZ'

Mevcut durumda ödenmemiş iki faturası bulunduğunu, yetkililerin üçüncü faturanın ardından elektriğin kesileceğini bildirdiğini belirten Karataş, "Şu an bekleyen 2 faturam var. 3'üncüsü de gelirse elektriğin kesileceği söylendi. Evde biri özel, 2 çocuğum var. Isınmayı geçtim, ışığı kapattığımda özel çocuğum karanlıkta kalamıyor. Saldırganlaşıyor, hırçınlaşıyor. Şu an ev içerisinde montla geziyoruz" dedi.

