Haberler

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, ruhsatsız silahlar ve çeşitli belgelerle birlikte 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 64 fişek, 4 alacak defteri, 17 imzalı senet, 3 banka dekontu, 1 borçlu listesi, 2 banka çeki ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, 1 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

