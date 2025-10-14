BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, Avrupa Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Girişimci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı' Ödülünü Aldı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, 4. Avrupa Ödülleri kapsamında "Yılın En Başarılı Girişimci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı" ödülüne layık görüldü.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, bir firma tardından İstanbul Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen 4. Avrupa Ödülleri Töreni'ne iş, siyaset ve akademi dünyasından çok sayıda kişinin katıldı.

"Yılın En Başarılı Girişimci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı" ödülüne layık görülen Çintay, ödülünü Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu'ndan aldı.