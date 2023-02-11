Binlerce canı kurtaran 112 ekipleri anlatıyor: Enkazdan çıkan bebek parmağımı emdi

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem bölgesinde görev alan 112 ekipleri, enkazdan çıkarılan yaralıları sıkışan trafikte hastanelere yetiştirmek için zamanla yarışıyor. Ambulanstaki koltuklarda dinlenip, gelen anons ile enkaz başına koşan paramediklerden Burak Özarslan, Antakya'da 107 saat sonra enkazda çıkarılan bebeği unutamadığını söyledi. Bebeğin parmağını emdiğini belirten Özarslan, "O anda tüm yorgunluğunuzu unutuyorsunuz" dedi.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 il ve ilçelerinde hayatını durdurdu. Depremin ardından arama kurtarma ekipleri ile enkaza koşan sağlık ekipleri, yaralı kurtulan binlerce kişiyi en yakın sahra hastanelerine yetiştirdi. AFAD'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelere bağlı 112 ambulanslarında görev yapan doktor ve paramedikler, ambulansta uyuyarak dinlenip, yeni bir anonsla enkaza koşuyor.

Aynı ekipte görev yapan ambulans şoförü Mustafa Okunakol da Hatay'a ilk defa geldiğini belirterek, "Afetin vermiş olduğu zarardan dolayı Hatay'da çok zorluk çektik. Köprülerimiz yıkılmış, yollarımız patlamış. Ulaşımda çok sıkıntılar çektik ama bir şekilde hastalarımızı sahra hastanesine getirmeyi başardık, zamanla yarıştık" dedi.