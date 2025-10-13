Bingöl Valisi Usta, Solhan Tekstil Atölyesini Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana üretim yapan, 200 kişiye istihdam sağlayan atölyede kadın ve erkek gömleği, askeri kamuflaj ve son dönemde jandarma asayiş gömleği üretimi yapıldığı belirtildi.

Atölyede birçok marka için de üretim yapıldığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, atölyede kadın istihdamına verilen öneme dikkati çekti.

Usta, çalışanların yüzde 70'inin kadınlardan oluşmasının değerli olduğunu vurgulayarak, firma sahipleri Özkan İmğa ve Mehmet Tahir Hocaoğlu'na kadın istihdamına sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ziyareti sırasında çalışanlarla görüşen Usta, özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti, üretimde kolaylıklar diledi.

Vali Usta'ya ziyaretinde Solhan Kaymakamı Adnan Doğan ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da eşlik etti.