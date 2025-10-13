Haberler

Bingöl Valisi Usta, Solhan Tekstil Atölyesini Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Usta, Solhan Tekstil Atölyesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde 200 kişiye istihdam sağlayan bir tekstil atölyesini ziyaret ederek, kadın istihdamına verdiği önem ve çalışmalardaki özveriyi vurguladı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, 2020 yılından bu yana üretim yapan, 200 kişiye istihdam sağlayan atölyede kadın ve erkek gömleği, askeri kamuflaj ve son dönemde jandarma asayiş gömleği üretimi yapıldığı belirtildi.

Atölyede birçok marka için de üretim yapıldığı ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, atölyede kadın istihdamına verilen öneme dikkati çekti.

Usta, çalışanların yüzde 70'inin kadınlardan oluşmasının değerli olduğunu vurgulayarak, firma sahipleri Özkan İmğa ve Mehmet Tahir Hocaoğlu'na kadın istihdamına sundukları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ziyareti sırasında çalışanlarla görüşen Usta, özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti, üretimde kolaylıklar diledi.

Vali Usta'ya ziyaretinde Solhan Kaymakamı Adnan Doğan ve Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız da eşlik etti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.