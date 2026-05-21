Bingöl merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BİNGÖL merkezli 3 ilde sahte eşya ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, internete verdikleri sahte eşya ilanları üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmada, şüphelilerin Bingöl, Mersin ve Kocaeli'nde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

33,2 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin hesap hareketlerinde MASAK ve Asayiş Daire Başkanlığı analizlerine göre toplam 33 milyon 207 bin 353 TL'lik şüpheli işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyon kapsamında Mersin'de suçüstü yakalanan bir şüphelinin, dolandırıcılıkta kullanılan telefon ve SIM kartla birlikte ele geçirildiği belirtildi. İstanbul'da yapılan ev aramasında ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yakalandığı kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, SIM kart, banka kartı ve dijital materyale el konuldu.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

