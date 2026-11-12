Bingöl İl Özel İdaresinde 41 yeni iş makinesi törenle hizmete alındı

Bingöl İl Özel İdaresi'nin araç filosuna katılan 41 yeni iş makinesi, törenle hizmete alındı.

İl Özel İdaresi araç filosuna katılan 41 yeni iş makinesi için tören düzenlendi. Kurum bahçesinde düzenlenen törene Vali Cahit Çelik, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'TARİHİNİN EN BÜYÜK ARAÇ ALIMI'

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, 41 iş makinesinin İl Özel İdaresi tarihindeki en büyük araç alımı olduğunu belirterek, "Bir idareci olarak gerçekten bugün benim için çok mutlu bir gün. Bingöl tarihinde, İl Özel İdaresi tarafından tek seferde gerçekleştirilen en büyük araç alımıdır. Allah'a şükürler olsun, söz konusu Bingöl olduğunda, söz konusu hizmet olduğunda ben de bir idareci olarak her türlü riski alırım. Bu anlamda her türlü inisiyatifi de almaktan çekinmem. Bildiğiniz gibi ekim ayında oldukça yoğun yağışlar yaşandı. Buna rağmen bugün itibarıyla Bingöl genelinde 62 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Çavuşlar köyünü bitirdik, Garip köyünü tamamladık. Yiğitler-Sarınıç yolunu bitirdik. Karlıova'da belediyemize destek olduk. Şu anda Yumaklı yolunda da çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Orada yalnızca 2,5 kilometre civarında yolumuz kaldı. İnşallah hava şartları elverişli olursa buradaki çalışmalarımızın ardından Solhan'a geçerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçevede, Allah nasip ederse, gerçekleştirdiğimiz araç alımlarıyla birlikte özellikle sıcak asfalt seriminde kullanacağımız kamyonlarımızı ve diğer iş makinelerimizi de hizmete sunmuş olacağız. Gelecek yıl çok daha güçlü bir şekilde köylerimizin altyapısını güçlendireceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı