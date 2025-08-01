Bingöl'de Hukuk Davalarında Artış: Avukat Murat Tuğa Uyardı

BİNGÖL Barosu'na kayıtlı Avukat Murat Tuğa, "Son yıllarda Bingöl'de özellikle boşanma, ceza, kadastro ve icra davalarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Aile içi uyuşmazlıklar, mülkiyet sorunları ve ekonomik sebeplerle açılan tazminat ve icra davalarının yükselişi, bölgedeki hukuki danışmanlık ihtiyacını her zamankinden daha önemli hale getirdi" dedi.

Bingöl'de boşanma davalarında en çok yapılan hatanın çekişmeli süreçte delil ve hak taleplerinin doğru yönetilmemesi olduğunu belirten Tuğa, "Boşanma davalarında sadece duygusal boyut değil; velayet, nafaka ve maddi-manevi tazminat gibi hayati konular var. Vatandaşlarımız çoğu zaman sürecin hukuki yönünü bilmeden hareket ediyor. Bu da hak kaybına yol açıyor" diye konuştu.

CEZA HUKUKU VE SAVUNMA HAKKI

Son yıllarda Bingöl'de kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlara ilişkin davaların arttığını söyleyen Tuğa, savunma hakkının korunması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

"Ceza davalarında doğru savunma stratejisi hayatidir. Tek bir ifade bile davanın seyrini değiştirebilir. Bu nedenle ceza yargılamalarında erken aşamada avukat desteği almak, telafisi olmayan hak kayıplarını önler."

KADASTRO VE MİRAS UYUŞMAZLIKLARI

Bölgedeki kadastro ve miras davalarına ilişkin Tuğa, özellikle orman ve tarım arazilerinde mülkiyet uyuşmazlıklarının yaygınlaştığını dile getirerek "Kadastro davaları Bingöl'de en çok karşılaştığımız uyuşmazlık türlerinden biri. Miras paylaşımında da benzer sorunlar yaşanıyor. Bu süreçlerde hukuki danışmanlık, yıllar sürebilecek davaların daha hızlı ve doğru sonuçlanmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

İCRA VE TAZMİNAT DAVALARI

Tuğa, borç-alacak dengesinin doğru yönetilmemesinin hem alacaklı hem borçlu için risk oluşturduğunu söyledi. Tuğa, " Hukuk, bireylerin haklarını korumakla birlikte toplumsal barışın da teminatıdır. Vatandaşlarımızın haklarını doğru öğrenmesi ve profesyonel destek alması, hem kendi haklarını savunmalarını hem de toplumda adalet duygusunun güçlenmesini sağlar" dedi.