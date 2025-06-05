Bingöl'de Basın Konseyi Kuruldu

Bingöl'de Basın Konseyi Kuruldu
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Bingöl'de, yerel ve ulusal basında uzun yıllar görev yapan gazetecilerin öncülüğünde kurulan Basın Konseyi, basın mensuplarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmayı, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmayı ve gazeteciliğe değer katmayı amaçlıyor.

Bingöl'de, yerel ve ulusal basında uzun yıllar görev yapan gazetecilerin öncülüğünde Basın Konseyi kuruldu.

Kurucu başkanlığını Hakim Bayraktar'ın üstlendiği Bingöl Basın Konseyi, basın mensuplarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmayı, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmayı ve kentte gazeteciliğe değer katmayı amaçlıyor.

Basının birleştirici gücünü ortaya koymayı hedefleyen Konsey, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle iş birliği içinde çalışarak, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine katkı sunmayı hedefliyor.

Konsey, gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve etkinlik programları düzenlemeyi planlıyor.

Kentte basın mensuplarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Konsey, sürdürülebilir basın faaliyetleri için de önemli organizasyonlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Derneğin kurucu yönetim kurulunda Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Sayılır, Aziz Önal, Ahmet Boydaş, Muhammet Ali Çiftçi ve Remzi Burulday yer aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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