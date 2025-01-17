Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıkan, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" isimli fotoğrafını seçen Arıkan, "Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yeniden başlamak lazım" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası" adlı fotoğrafını beğenen Arıkan, "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin "Yansıma" adlı fotoğrafını seçti.

Arıkan, "Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Kış eğlencesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Arıkan, birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu, seçim yaparken zorlandığını söyledi.

Bütün kategorilerdeki fotoğrafların yaşanan gelişmeleri çok iyi şekilde anlattığını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Özellikle 2024 yılı ve öncesinde gerçekten bölgemiz çok sıkıntılı zamanlar yaşadı, zor süreçten geçti. Temennimiz, isteğimiz bölgede hiçbir yerde savaş olmasın. 2025 yılında barışın hakim olduğu insanların üzülmediği, ölmediği çok güzel sağlıklı günler temenni ediyoruz. Dünyadaki yaşanan her bir olayı aktaran bu güzel fotoğraflara emek her bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum."