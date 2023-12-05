Haberler ›› Güncel ›› Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Togg'un direksiyonunda özel gereksinimli çocuklarla tur attı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Togg'un direksiyonunda özel gereksinimli çocuklarla tur attı

5 Aralık 2023 11:01 Son Güncelleme: 11:03 Abone Ol

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg'un direksiyonuna geçerek, özel gereksinimli çocuklarla tur attı. Vali Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Pelitözü Gölpark'ta özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Çocuklarla ayrı ayrı ilgilenen Vali Aygöl, daha sonra Togg'un direksiyonuna geçti. Aygöl, özel gereksinimli çocuklarla gölet etrafında turladı.