Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in Söğüt Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in Söğüt Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, yeni inşa edilen Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.

Daha sonra Söğüt Devlet Hastanesine uğrayan Vali Sözer, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletip yetkililerden kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret, Sözer'in yapımı devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump alamadığı Nobel'i dilinden düşürmüyor: Machado ödülü bana verebilirdi

Trump alamadığı Nobel'i dilinden düşürmüyor: Bana verebilirdi
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.