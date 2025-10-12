Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in Söğüt Ziyareti
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hastanede tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, yeni inşa edilen Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.
Daha sonra Söğüt Devlet Hastanesine uğrayan Vali Sözer, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletip yetkililerden kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Ziyaret, Sözer'in yapımı devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunmasıyla sona erdi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel