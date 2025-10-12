Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in Söğüt Ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt ilçesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sözer, esnafa "hayırlı işler" diledi.

Daha sonra Söğüt Devlet Hastanesine uğrayan Vali Sözer, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletip yetkililerden kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret, Sözer'in yapımı devam eden Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemede bulunmasıyla sona erdi.