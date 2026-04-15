Bilecik'te üreticiye indirimli yemlik arpa dağıtıldı

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, üreticiyi desteklemek amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) indirimli temin edilen yemlik arpalar, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla dağıtıldı.

Yemlik arpalar, kooperatif tarafından tüm nakliye ve maliyetler dahil 12,40 liradan üreticilere ulaştırıldı.

Kooperatif Başkanı Erkan Karakaş, başvuruların aylık olarak toplandığını belirterek, bu dönemde yaklaşık 80 ton arpa talebi alındığını ve getirilen ürünlerin eksiksiz şekilde üreticilere dağıtıldığını ifade etti.

Karakaş, yeni başvuruların 25 Nisan-2 Mayıs arasında kabul edileceğini anlatarak, "İhtiyacı olan üreticilerimizin, devletimizin sağladığı bu imkandan yararlanarak daha uygun maliyetli yem temin edebilmeleri için başvuru dönemlerini takip etmeleri önem taşıyor." dedi.

Üreticilerin başvurularını, mesai saatleri içinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Merkez Ofisi'nde işletme tescil belgeleri ile gerekli evrakı imzalayarak tamamlayabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
