Bilecik'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Bilecik'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyon sırasında çeşitli dijital materyaller ve borç-alacak kayıtları ele geçirildi.

Bilecik'te, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çok sayıda kişiye faiz karşılığında borç vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, S.M. ile M.M, yakalandı. Operasyonda ayrıca çeşitli dijital materyaller ile alacak verecek bilgilerinin not edildiği defter ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

