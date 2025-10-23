Bilecik'te PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Bilecik'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin ( Ptt AŞ) 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Bilecik PTT Başmüdürlüğü binasındaki programda Başmüdür Serhat Bozkurt, en iyi performans gösteren çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 23 Ekim 1840'ta, "Posta Nezareti" adıyla kurulduğunu söyledi.

Kurumun faaliyetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında sürdürdüğünü ifade eden Bozkurt, "PTT, kurulduğu günden bu yana kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e-ticarete ve filateliye (pulculuk) kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor." dedi.

Başmüdür Bozkurt, daha sonra günün 185'inci müşterisi Yalçın Duran'a pul koleksiyonu hediye etti.