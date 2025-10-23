Haberler

Bilecik'te PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı

Bilecik'te PTT'nin 185. Yıl Dönümü Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te PTT AŞ'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, başarılı çalışanlara teşekkür belgeleri verildi. Başmüdür Serhat Bozkurt, PTT'nin tarihçesi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgiler paylaştı.

Bilecik'te, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin ( Ptt AŞ) 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Bilecik PTT Başmüdürlüğü binasındaki programda Başmüdür Serhat Bozkurt, en iyi performans gösteren çalışanlara teşekkür belgesi verdi.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 23 Ekim 1840'ta, "Posta Nezareti" adıyla kurulduğunu söyledi.

Kurumun faaliyetlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında sürdürdüğünü ifade eden Bozkurt, "PTT, kurulduğu günden bu yana kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e-ticarete ve filateliye (pulculuk) kadar ülkemizin dört bir yanında pek çok alanda sunduğu hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor." dedi.

Başmüdür Bozkurt, daha sonra günün 185'inci müşterisi Yalçın Duran'a pul koleksiyonu hediye etti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.