Bilecik'te kaçak elektronik sigara operasyonu

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak tütün ve mamulleri satışına yönelik yapılan uygulamada elektronik sigara, cinsel sağlık ürünü ve sigara mentol tüpü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve mamullerinin satışına yönelik operasyon düzenledi.

Bozüyük'te gerçekleştirilen operasyonda, işyerinde elektronik sigara ve likiti, cinsel sağlık ürünü ile sigara mentol tüpü bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
