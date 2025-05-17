Bilecik'te Gençlere Özel Bisiklet Turu ve Kitap Okuma Etkinliği

Bilecik'te Gençlere Özel Bisiklet Turu ve Kitap Okuma Etkinliği
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Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu ve kitap okuma etkinliğinde öğrenciler, hem pedal çevirip hem de kitap okumanın önemine dikkat çekti.

Bilecik'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "bisiklet turu ve kitap okuma" ekinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi ve Yeşilay Bilecik Şubesi ile Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilciği işbirliğinde İl Halk Kütüphanesi önünde Edebali Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla başlayan 3 kilometrelik bisiklet turu Atatürk Şehir Ormanı'nda sona erdi.

19 dakika pedal çeviren öğrenciler, günün anlam ve önemini anlatan 19 dakika kitap okuma etkinliğin ardından tekrar bisikletle İl Halk Kütüphanesi'ne gelerek bisiklet turunu tamamladı.

Etkinlikte, kitap okuma alışkanlığının artması ve kitabın her yerde okunabileceğini vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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