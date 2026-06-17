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Bilecik'te 9 bin 320 doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 320 doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 9 bin 320 doldurulmuş makaronun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pazaryeri ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde bandrolsüz tütün ve tütün ürünleri muhafaza edildiği ihbarını aldı.

Ekipler, M.U, E.K. ve H.Ç'ye ait iş yeri ve ikametlere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 9 bin 320 doldurulmuş makaron bulundu.

Operasyonda yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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