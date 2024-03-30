Bilecik Pazaryeri İlçesinde Büyük İftar Programı Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe meydanında kurulan sofralarda oruçların açılması ve iftar yapılmasının ardından organizasyonda emeği geçen ve katılanlara teşekkür etti. Tekin, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Tasavvuf müziği sanatçısı Osman Vahit Özdal'ın ilahiler seslendirdiği, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan programda, semazen gösterisi sunuldu.

Ayrıca, çocuklar için Karagöz ile Hacivat oyunu sahnelendi.

İftar programına, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey, eski Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Eskişehir, Bilecik ve Bozüyük'ten Pazaryerililer derneklerinin yöneticileri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.