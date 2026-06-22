Haberler

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Çay, Adana'da basın mensuplarıyla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Adana'da gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bir araya gelerek geçen yıl 350 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını, Kredi Garanti Fonu ile 7,5 milyar liralık fon tahsis edildiğini ve dijital telif konusunun gündemde olduğunu açıkladı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Adana'da gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çay, bir otelde düzenlenen toplantıda, bölgede ilan yayımlayan mecralara destek için geçen yıl 350 milyon liradan fazla kaynak aktarıldığını söyledi.

Kurumsal işbirliklere önem verdiklerini belirten Çay, şöyle konuştu:

"Basın çalışanlarına avantaj sağlanması açısından Türkiye Sigorta ile yapmış olduğumuz işbirliğini önemli buluyoruz. Yine basın kuruluşlarının, krediye erişimi noktasında Kredi Garanti Fonu ile yapmış olduğumuz işbirliği çerçevesinde birtakım imkanlar sağlandı, 7,5 milyar liralık fon tahsis edildi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün kendi uhdesinde sağlamış olduğu krediyle alakalı da şartları mümkün mertebe kolaylaştırarak elimizden geldiğince bütün talepleri karşılamaya çalışıyoruz."

Çay, iletişim fakültesi öğrencilerinin staj programlarına öncelik verdiklerini anlattı.

"Dijital telif" konusunun gündemlerinde olduğunu dile getiren Çay, "Ankara'da, basınımızın ihtiyaçlarını farklı mercilerde ve mecralarda dile getiriyoruz. İletişim Başkanlığımızın öncülüğü bu noktada çok kıymetli. Sağ olsunlar taleplerimizi mümkün mertebe onlar eliyle orada gündeme getirme imkanı buluyoruz." dedi.

Toplantıya, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı ile gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Jose Mourinho'dan ayrılığa veto

Takımda kalacak mı, gönderilecek mi? Jose Mourinho kararını verdi
Kılıçdaroğlu da katıldı! Özel'in cenazeye gönderdiği çelenkteki yazı anında kaldırıldı

Özgür Özel'den cenazeye damga vuran çelenk
Paralar TEM'e saçıldı, herkes toplamak için birbiriyle yarıştı

Deste deste para TEM'e saçıldı, toplamak için birbiriyle yarıştılar
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler

Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarı Barcelona'ya döndüler
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu

Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu