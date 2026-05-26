Bigaspor için destek etkinliği düzenlendi

TFF 3. Lig'e yükselen Bigaspor için düzenlenen destek etkinliğinde 9 milyon 606 bin lira bağış toplandı, ayrıca 8 milyon lira değerinde arsa bağışı yapıldı. Biga Kaymakamı, Belediye Başkanı ve TSO Başkanı dayanışma mesajı verdi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ayrıca 8 milyon lira değerinde arsa bağışı gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ilçede çok güzel bir dayanışma ruhunun sergilendiğini söyledi.

Destek veren herkese teşekkür eden Kayabaşı, "3. Lig zor bir mecra, Bölgesel Amatör Lig'e benzemiyor. Rakiplere baktığımız zaman Bigaspor'a dört elle sarılıp destek olmamız lazım. Karşılaşacağımız takımlar güçlü takımlar olacak." ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen de başarı ve istikrar devam ettiği sürece kulübe olan desteğin de büyüyerek devam edeceğini anlattı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ise yola çıkarken 10 milyon liralık bir hedef koyduklarını hatırlatarak, "Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Havalelerden sonra ne kadar eksik kalırsa ben Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımla beraber eksiği tamamlamayı taahhüt ediyorum." dedi.

Bigaspor Başkanı Levent Şahin de asırlık kulüplerin yer aldığı çetin bir ligde mücadele edeceklerini ancak Biga'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç
