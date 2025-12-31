Biga TSO'da 2026 bütçesi kabul edildi

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda odanın 2026 yılı bütçesi 23 milyon lira olarak onaylandı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılında 700 bin lira ile devraldıkları bütçeyi 33 kat büyüterek 23 milyon liraya çıkardıklarını belirtti.

Odanın nakit varlıklarını da 2013 yılından bu yana yaklaşık 24 kat artırdıklarına dikkati çeken Doğan, 2025 yılı gelir bütçesinin hedefleri aşarak 17 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bölgedeki sanayi yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı ve Biga Organize Sanayi Bölgesi (OSB) genişleme sahasındaki çalışmalarımız sürüyor. Genişleme sahamızda altyapı çalışmalarında önemli mesafe katettik. Hedefimiz 25 yeni fabrika ve 5 bin yeni istihdam sağlamak. Bu yatırımlarla birlikte Biga'da işsizlik kavramı tarih olacak."

Doğan, Biga'nın demiryolu projesiyle ilgili de kararlı olduklarını belirterek, "Biga'nın gelişim yolculuğunda treni kaçırmak diye bir korkumuz yok; çünkü o treni Biga'ya biz getireceğiz." ifadesini kullandı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ergin Sezen de 2026 yılı bütçe kalemleri ve ekonomik öngörüler hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.