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Beyşehir'de Yat Turu Sezonu Açıldı

Beyşehir'de Yat Turu Sezonu Açıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar ile birlikte yat turu sezonu başladı. Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, Beyşehir Gölü'nün yat turizminde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı. Ancak su seviyelerindeki düşüklüğün turizmde sıkıntı yaratabileceğine dikkat çekti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ilkbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artması ile yat turu sezonu da açıldı.

Beyşehir kent merkezinde göl kıyısında faaliyet gösteren tekneler, göl turlarına başladı.

Yat işletmecisi Ahmet Bülbül, Beyşehir Gölü'nün son yıllarda yat turizminde önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, sezonu havaların ısınması ile birlikte açtıklarını belirtti.

Bülbül, herkesi göl üzerinde düzenledikleri tekne turlarına katılmaya davet ederken, bu yıl yat turizminde en önemli sıkıntılarının Beyşehir Gölünün kış mevsimindeki yetersiz yağışlar dolayısıyla su seviyesinin çok düşük ölçülerde kalması olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, havaların ısınmasıyla birlikte göl kıyısındaki parklarda da hareketlilik artarken, yatların yanı sıra deniz bisikletleri de mesaisine başladı.

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Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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