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Beyşehir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

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Beyşehir'deki Ali Akkanat Anadolu Lisesi spor salonunda düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin proje ve bilimsel çalışmaları sergilendi. Katılımcılar, fuarı gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Beyşehir'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

Ali Akkanat Anadolu Lisesi spor salonundaki fuarda öğrencilerin, hazırladığı proje ve bilimsel çalışmalar sergilendi.

Açılışın ardından katılımcılar, fuarı gezerek çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Fuarın açılışına kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Ali Akkanat Tübitak Spor Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

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