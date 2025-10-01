Haberler

Beyşehir'de Kadın Girişimciler Yöresel Lezzetler Üretiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir ilçesinde Üstünler Kadın Girişimciler Kooperatifi, yöresel lezzetler üreterek kadınları güçlendirme projesine katkı sağlıyor. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kooperatifin faaliyetlerine destek veriyor.

Beyşehir ilçesinde kadın girişimciler, yöresel lezzetler üretiyor.

Üstünler Mahallesi'nde kurulan Üstünler Kadın Girişimciler Kooperatifine, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden destek geldi.

İl Müdür Yardımcısı Mercan Çelikci, Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Vural ve kurum personelleri, "Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyelerini faaliyet gösterdikleri yerleşim merkezinde ziyaret etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da askeri eğitim uçağı milli parka düştü, 2 asker öldü

Askeri eğitim uçağı milli parka düştü: 2 asker öldü
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.