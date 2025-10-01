Beyşehir'de Kadın Girişimciler Yöresel Lezzetler Üretiyor
Beyşehir ilçesinde Üstünler Kadın Girişimciler Kooperatifi, yöresel lezzetler üreterek kadınları güçlendirme projesine katkı sağlıyor. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de kooperatifin faaliyetlerine destek veriyor.
Beyşehir ilçesinde kadın girişimciler, yöresel lezzetler üretiyor.
Üstünler Mahallesi'nde kurulan Üstünler Kadın Girişimciler Kooperatifine, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden destek geldi.
İl Müdür Yardımcısı Mercan Çelikci, Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Vural ve kurum personelleri, "Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyelerini faaliyet gösterdikleri yerleşim merkezinde ziyaret etti.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel