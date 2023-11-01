Beyşehir'de Ayva ve Ceviz Hasadı İncelemesi

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, ayva ve ceviz hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu. Özver, üreticilerle bir araya gelerek üretim sürecini takip ettiklerini ve kaliteli ürünler elde etmek için önlemler aldıklarını belirtti.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, ilçede ayva ve ceviz hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulunuldu.

Özver, kendisine eşlik eden teknik personelle ayva ve ceviz üretimi yapılan bahçeleri yerinde ziyaret etti.

Ziyarette üreticilerle de bir araya gelen Özver, Beyşehir'de, kurum olarak üretimin başından hasat dönemine kadar meyve ve sebze bahçelerinde yürütülen kontrollerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Bu tür saha ziyaretleriyle oluşabilecek risklere karşı erkenden önlem alabildiklerini ifade eden Özver, ürünlerin kaliteli ve sağlıklı olması için tüm üretim alanlarının titizlikle takip edilmekte olduğunu söyledi.

Özver üreticilere, "Bitkisel üretim ve zirai mücadele konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm üreticilerimizin Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü dün olduğu gibi bugün de, her zaman yanındadır. Bizlere her türlü konuda üreticilerimiz başvuruda bulunabileceğini, bilgi alabileceğini unutmamalı, çekinmemeli. Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyoruz." dedi.