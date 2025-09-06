Beyşehir Bisiklet Festivali 13. Kez Gerçekleştirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen festival için bisikletliler bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Bisiklet Topluluğunca düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte, bisikletliler Beyşehir Gölü kenarındaki festival meydanından start aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere, bisiklet turunun düzenlendiği Beyşehir Gölü'nde bu yıl yaşanan kuraklığa dikkati çekti.

Devletin imkanlarıyla gölün kaynaklarını çoğaltabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Bayındır, "İnşallah gölümüzü bir daha böyle görmek istemiyoruz. Bisiklet sporu vücut zindeliği açısından önemli bir aktivite. Gençlere güzel örnek oluyorsunuz. O yüzden bu geleneksel Beyşehir Gölü turunun her zaman devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Varol ise festivale 61 sporcunun kayıt yaptırdığını, katılımcıların tur boyunca yaklaşık 140 kilometre pedal çevireceğini kaydetti.