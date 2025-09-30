Haberler

Beypazarı Ultra Trail 2025'te Koşulacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin doğa koşusu etkinliklerinden Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Beypazarı'nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar, farklı zorluk derecelerine sahip dört parkurda doğanın ve tarihin içinde koşacak.

(ANKARA) - Türkiye'nin önemli doğa koşusu etkinliklerinden Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Beypazarı'nda düzenlenecek.

Beypazarı'nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve vadileri arasında gerçekleştirilecek Ultra Trail'de katılımcılar, farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda mücadele edecek. Sporcular, doğanın kalbinde ve tarihi dokular arasında koşarak sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda doğa ve kültürle bağlarını da test etme fırsatı bulacak.

Yarış kapsamında Hanlarönü Parkuru (8K), Lagania Parkuru (19K), İnözü Parkuru (39K) ve Kelebekler Vadisi Parkuru (52K) olmak üzere dört parkur belirlendi.

Ankara'nın kuzeydoğusunda, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Beypazarı, zengin tarihsel mirası ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor. Yarış, Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan ilçenin kültürel tanıtımına da katkı sağlayacak.

Yarış sonrası katılımcılar, yöresel lezzetlerle buluşma şansına sahip olacak. Beypazarı kurusu, cevizli sucuk, ev yapımı baklava gibi tatlar eşliğinde yarış ruhu, yerel kültürle harmanlanacak.

Detaylara 'http://beypazariultra.org' adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
MSB: Doğu Akdeniz'deki Gazze filosuna gemilerimiz insani yardım sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze filosuna destek için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı

O gece Güllü'nün evinde neler oldu? İşte kamera görüntülerinin tamamı
Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Liverpool maçının skoruna kadar açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.