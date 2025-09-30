Beypazarı Ultra Trail 2025'te Koşulacak

(ANKARA) - Türkiye'nin önemli doğa koşusu etkinliklerinden Beypazarı Ultra Trail, 3-4 Ekim 2025 tarihlerinde Beypazarı'nda düzenlenecek.

Beypazarı'nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve vadileri arasında gerçekleştirilecek Ultra Trail'de katılımcılar, farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarda mücadele edecek. Sporcular, doğanın kalbinde ve tarihi dokular arasında koşarak sadece fiziksel güçlerini değil, aynı zamanda doğa ve kültürle bağlarını da test etme fırsatı bulacak.

Yarış kapsamında Hanlarönü Parkuru (8K), Lagania Parkuru (19K), İnözü Parkuru (39K) ve Kelebekler Vadisi Parkuru (52K) olmak üzere dört parkur belirlendi.

Ankara'nın kuzeydoğusunda, tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Beypazarı, zengin tarihsel mirası ve doğal yapısıyla dikkati çekiyor. Yarış, Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan ilçenin kültürel tanıtımına da katkı sağlayacak.

Yarış sonrası katılımcılar, yöresel lezzetlerle buluşma şansına sahip olacak. Beypazarı kurusu, cevizli sucuk, ev yapımı baklava gibi tatlar eşliğinde yarış ruhu, yerel kültürle harmanlanacak.

Detaylara 'http://beypazariultra.org' adresinden ulaşılabilecek.