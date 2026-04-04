Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik'ten Uluslararası Havuç Günü mesajı

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, 4 Nisan Uluslararası Havuç Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprağın bereketi ve emekleriyle harmanlanan bu eşsiz sağlık deposunu sofralara ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Beypazarı'nın havuç üretiminde Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çelik, "Havuç üretimi oldukça zor ve meşakkatlidir. Beypazarı havucu lezzetiyle, tadıyla, görselliği ve güzelliğiyle uzun süre tazeliğini korumaktadır. Bu da topraktan gelmektedir. İlçemizde yıl bazlı yazlık ve kışlık olmak üzere 2 dönem havuç ekimi yapılarak yetiştirilmektedir. Kışlık havuç ekimi 21 bin dekar alanda yapılmaktadır. Buradan da 126 bin ton havuç hasadı yapılmaktadır. Havuç, genelde iç piyasaya verilmektedir. Bu anlamda, tüm üreticilerimizin ve Beypazarı'mızın simgesi haline gelen Uluslararası Havuç Günü'nü kutluyor, bereketli günler diliyorum." ifadelerini kullandı.