Haberler

Beypazarı Terziler Esnaf Odası Başkanlığına Keleşoğlu seçildi

Beypazarı Terziler Esnaf Odası Başkanlığına Keleşoğlu seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı Terziler Esnaf Odası'nda yapılan genel kurulda 86 oy alarak başkanlık koltuğuna oturan Önder Keleşoğlu, oda üyelerinin sorunlarını ilgili birimlere ileteceğini belirtti.

Beypazarı Terziler Esnaf Odası Başkanlığına Önder Keleşoğlu getirildi.

Belediye binasının altındaki salonda yapılan genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Fahri Arslan ile Önder Keleşoğlu adaylığını açıkladı.

Yapılan seçimde 86 oy alan Keleşoğlu, odanın yeni başkanı oldu.

Keleşoğlu, kendisini başkanlığa seçen üyelere teşekkür ederek, oda üyelerinin sıkıntılarını ilgili birimlerde ivedilikle ileteceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Danimarkalı siyasetçi Vistisen'den Trump'a: Defolun gidin

Bu sefer Trump kürsüden küfrü yedi
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler