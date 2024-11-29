Beypazarı'ndan Altın Madalya: Hafsa Kara Kros Şampiyonasında Birinci Oldu

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü atletizm antrenörü İbrahim Cenk tarafından çalıştırılan Hafsa Kara, Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Kros İl Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen şampiyonada Beypazarı'nı temsil eden Hafsa Kara, yıldızlar kategorisinde il birincisi olurken, Elif Defne Postlu dördüncü, Damla Açıkgöz beşinci sırada yer aldı.

Beypazarı Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri ise takım halinde ikincilik elde ederek, Türkiye Gruplar Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal ile Gençlik Merkezi Müdürü Hamza Yiğit, dereceye giren öğrencilere eşofman hediye etti.