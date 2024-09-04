Beypazarı'nda Organize Sanayi Bölgesi İçin Müteşebbis Heyeti Oluşturuldu

Beypazarı ilçesinde kurulacak olan organize sanayi bölgesi için müteşebbis heyeti oluşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin müteşebbis heyeti başkanlığına, Vali Yardımcısı İzzettin Sevgili de başkan vekilliğine getirildi.

Yaklaşık 1300 dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan sanayi bölgesinin yönetim kurulu başkanı Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, başkan vekili ise Belediye Başkanı Özer Kasap oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özer Kasap, Beypazarı'nda organize sanayi bölgesi için çalışma başlatılmasının kendilerini sevindirdiğini kaydetti.