Beypazarı'nda ilkokul öğrencileri cimnastikte Ankara birincisi oldu

Beypazarı'nda ilkokul öğrencileri cimnastikte Ankara birincisi oldu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu öğrencileri cimnastikte birinci oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu öğrencileri cimnastikte birinci oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından okullar arası düzenlenen minik (B) kategorisinde Beypazarı Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu öğrencileri Ankara il birincisi oldu.

Okul müdürü Ömer Özcan, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek öğrencileri ve öğretmenleri Sündüz Demirci'yi tebrik etti.

Sündüz Demirci ise öğrencileriyle gurur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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