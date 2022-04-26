Beypazarı'nda bayram tatlıları hazırlanıyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda bayramlık baklava hazırlıkları başladı.

Beypazarı'nda Ramazan Bayramı'nda ikram edilmek üzere baklava, sarım burma, oklava tatlısı, perçem gibi tatlılar hazırlanıyor.

İlçe sakinlerinden Zarife Koçak, tatlıları kadınların imece usulüyle hazırladıklarını söyledi.

Koçak, tatlı yapılacak hamurun yoğrulması, yufkaların açılması gibi aşamaların özenle yapıldığını belirterek, "Biz annelerimizden gördüğümüz şekliyle yapıyoruz. Baklavalarımız 80 katlı oluyor ve 3 kez ceviz konuluyor. Zeytinyağı ve tereyağı kullanırız." dedi.