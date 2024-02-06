Beypazarı'nda 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu İnşaatı Başladı
Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 1000 kişilik kapalı spor salonu hakkında Belediye Başkanı Tuncer Kaplan bilgi verdi. Spor salonunda basketbol sahası, antreman sahaları, soyunma odaları ve daha fazlası yer alacak. Salonun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1000 kişilik kapalı spor salonu yapımına başlandı.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaat alanında incelemede bulundu, ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.
Kapalı spor salonunun 1000 kişi kapasiteli olacağını belirten Kaplan, "Spor salonunda basketbol sahası, 2 antreman sahası, 6 soyunma odası, 4 antrenör odası, 24 duş, 1 voleybol-hentbol-basketbol sahası ve dahası yer alıyor." dedi.
Kaplan, kapalı spor salonunun yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
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