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Beypazarı Kaymakamı Yüzme Havuzunu İnceledi

Beypazarı Kaymakamı Yüzme Havuzunu İnceledi
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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunarak havuzun durumu hakkında bilgi aldı. Havuzun haftada 6 gün açık kalacağı ve belirli günlerde cinsiyete göre kullanılacağı açıklandı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

Yılmaz, yarı olimpik yüzme havuzunu ziyaret ederek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal ve Gençlik Müdürü Hamza Yiğit'ten havuz suyunun sıcaklığı, temizliği ve hijyen durumları hakkında bilgiler aldı.

Lal, havuzun haftada 6 gün açık kalacağını, pazartesi günü ise havuzda genel bakım yapılmasının planladığını aktardı.

Havuzun, çarşamba-perşembe ve pazar günleri erkeklere, salı-cuma ve cumartesi günleri bayanlara açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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