Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Kurumları Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile sosyal hizmet kurumlarını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beypazarı kaymakamı Ünal Coşkun, ilçede kurum ve vakıfları ziyaret etti.

Coşkun ilk olarak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyarette etti, yapılan çalışmalar hakkında İlçe Müdürü Ahmet Lal'dan bilgi aldı.

Ardından, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AŞ evini ziyaret eden Coşkun, kurum müdürleriyle görüştü.

