Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı Belediyesi yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik yapıyor.

Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğünü personeli ramazan ayı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik yapmaya başladı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, AA muhabirine, ilçedeki ibadethanelerin ramazan temizliğine başlandığını söyledi.

Kasap, camileri ve mescitleri temizleyerek, ramazan ayının birlik, dayanışma ve bereketini hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti.

Erçoban mazbatasını aldı

Beypazarı Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Başkanlığına seçilen İbrahim Erçoban, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

Erçoban, yönetim kurulu üyeleriyle geldiği İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak görevine resmen başladığını söyledi.

İbrahim Erçoban, çalışmalara oda üyelerinin eksiklikleri girererek başlayacağını kaydetti.