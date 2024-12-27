Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi Hizmete Açıldı
Beypazarı Belediyesi, iş arayan vatandaşlara destek sunmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla Kariyer Merkezi'ni açtı. Merkezde öz geçmiş hazırlama, meslek seçimi danışmanlığı ve eğitimler verilecek.
Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi hizmete açıldı.
Belediye binasındaki merkezde, iş arayan vatandaşlara destek olmak ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla hizmet sunulacak.
Merkezde, öz geçmiş hazırlama, meslek seçimi danışmanlığının yanı sıra çeşitli konularda da eğitimler düzenlenecek.
İstihdamı artırma ve yerel ekonomiyi güçlendirme hedefiyle açılan Beypazarı Belediyesi Kariyer Merkezi, iş arayan herkesin yeni fırsatlara ulaşmasına destek olmayı amaçlıyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel